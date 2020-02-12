Из-за коронавируса продажи на туррынке упали на 50%, покупать боятся даже на лето

Эксперты туристического рынка Екатеринбурга заявляют, что за последние две недели продажи туров сократились на 50%. Причем речь идет не только о путевках в Юго-Восточную Азию, но и в другие страны. По мнению аналитиков, это связано общим негативным фоном, вызванным распространением коронавируса: никто не знает, когда это закончится и какие еще ограничительные меры будут приняты.

Продажи упали на 50%

Как рассказал «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, продажи упали по всему туристическому рынку страны.

«Как бы кто из туроператоров и турагентов ни бодрился и ни говорил, что все у них стабильно, мы видим печальную статистику: за 2 недели продажи упали на 50%. Это информация от базовых консолидаторов, которые работают с основными туроператорами и по основным направлениям. Поэтому она надежна, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Продажи упали не только по Юго-Восточной Азии. Крупнейшие сети отмечают спад интереса и по акциям раннего бронирования – люди не спешат покупать туры на лето. Полагаю, спад связан с общей негативной информацией вокруг вируса. Никто не знает, что будет дальше и какие еще меры будут приняты».

Представители непосредственно туристических агентств – основных продавцов туров – настроены не так пессимистично. Они напоминают, что февраль – традиционно один из самых провальных для туризма месяцев в году.

«У нас продажи идут ровно. И в Юго-Восточную Азию едут, отказов каких-то, паники мы не наблюдаем. Но надо уточнить – февраль в принципе не показатель. В туризме февраль – всегда месяц затишья. Все, кто хотел потратить деньги в путешествиях, уже потратили в Новый год, и сейчас копят на следующий. Поэтому если и можно будет говорить о каких-то изменениях в предпочтениях, снижении спроса на туры в Азию, это будет уже в марте», – считает директор крупной сети туристических агентств «Элита-тревел» Наталия Оборина.

Что с теми, кто не поехал в Китай?

Отмена рейсов на Хайнань, безусловно, повлияла на тот самый спад на туррынке. По данным УАТ, в высокий сезон (а сейчас именно такой) из Екатеринбурга на китайский остров осуществлялось два вылета в неделю, причем на бортах с вместимостью 345 человек. Заполняемость самолетов была хорошей, как и глубина продаж – вплоть до лета. Соответственно, сотни уральских туристов оказались без запланированного отдыха.

Туроператоры вполне законно предлагают несколько вариантов дальнейших действий. Можно забрать 100% денег за несостоявшуюся поездку (но придется немного подождать), либо в счет этих денег выбрать другое направление (и доплатить, если оно окажется более дорогим), либо перенести эти деньги в счет будущей заявки (например, если вы поедете отдыхать летом или осенью).

Точной статистики – что выбирают туристы – нет, поскольку это закрытая информация. Но как говорят представители офисов продаж, большинство предпочитает не забирать деньги, а выбрать какую-то другую страну для отдыха.

«У нас, пожалуй, 80% туристов, у которых были забронированы туры в Китай, выбрали перенести средства в счет других заявок. Чаще всего туристы выбирают взамен Китая ОАЭ. Причин несколько: относительно схожий климат в это время года, недолгий перелет, ну и бюджет – ненамного больше, чем Хайнань, – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – В случае с возвратом денег туристам придется немного подождать. Туроператоры понесли колоссальные расходы, когда вывозили туристов из Китая. Сейчас идет сбор заявок от тех, кто предпочел забрать деньги. Перечислить их туроператор обещает после 17 февраля. Люди относятся с пониманием».

Что с Таиландом?

В СМИ и соцсетях в последнее время все чаще говорится о том, что случаи заражения есть и в других странах Азии, где традиционно отдыхают тысячи китайцев. Поэтому в последние две недели туристы, у которых были куплены туры в Таиланд, Вьетнам и Индию, обрывали телефоны своих турагентов – стоит ли им вообще ехать? Почти все принимают решение ехать. Причина часто – в деньгах. Поскольку никаких распоряжений Ростуризма нет, а эти страны Юго-Восточной Азии не входят в территорию коронавируса, нет никаких оснований для возврата 100% денег за тур. При аннуляции путевки незадолго до вылета штрафные санкции туроператора составят до 95% – за фактически понесенные расходы.

«Не могу сказать, что и продажи на будущие даты по ЮВА просели. Была паника в первые дни, когда только шла волна информации про коронавирус. Но люди взвешивали все за и против, и сейчас уже готовы ехать. И отдыхают там совершенно спокойно, никакой паники в самих курортных зонах нет, – говорит директор «Пангеи» Анастасия Ермолаева. – Но в СМИ пишут о снижении цен на Таиланд на 25%. Мы с коллегами этого не замечаем. Никакого демпинга пока нет».

Сами екатеринбуржцы, которые отдыхают сейчас в Таиланде, пишут в соцсетях, что все спокойно и нет ни людей в масках, ни китайцев.

«Мы сто лет собирались в отпуск, но как только купили путевку на всю семью в Таиланд, в мире началась эпидемия коронавируса, ну везунчики. Мы все испереживались, с содроганием и ужасом смотрели выпуски новостей и почти довели друг друга до паники и нервного срыва, но таки запаслись чесноком и решили ехать, деньги-то заплачены, ну, – пишет известный в Екатеринбурге ведущий праздников Александр Попов на своей странице в фейсбуке. – В день вылета мы с ног до головы намазались «Звездочкой», трижды прочли «Отче наш», надели костюмы химзащиты и прибыли в эпицентр заражения. Тайцы: «Коронавирус? Не, не слышали!" Ни одной строчки в новостях, ни людей в масках, ни медицинских блок-постов, вообще ничего. Солнце, море, улыбки и тотальное отсутствие китайцев. Красота!»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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