российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 февраля 2020, 10:06 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Круизный лайнер неделю не мог причалить из-за коронавируса

Круизный лайнер Westerdam больше недели не мог причалить из-за опасений, что на борту могут быть зараженные коронавирусом нового типа. Принять судно отказались пять стран.

Westerdam компании Holland America Line с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в 14-дневное путешествие из Гонконга 1 февраля, пишет «Интерфакс». Лайнер должен был зайти в порты Тайваня, Японии, Филиппин, острова Гуам (США) и Таиланда, однако ему было запрещено швартоваться.

В результате принять судно согласились лишь власти Камбоджи. «Судно вошло в порт Сиануквиля. Местные власти ждут дальнейших указаний из Пномпеня», – рассказал собеседник агентства.

По данным российского посольства, на лайнере есть граждане России. Их число уточняется.

В Holland America Line отметили, что все пассажиры отправятся в столицу Камбоджи, билеты им оплатят. Кроме того, компания обязуется возместить стоимость круиза и обещает дать 100% скидку на следующее путешествие. В организации подчеркнули, что все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, что кто-то мог быть заражен коронавирусом.

Пномпень, Зоя Осколкова

Пномпень. Другие новости 13.02.20

Один из замков Австрии ищет рыцаря на полный рабочий день. / Из-за коронавируса продажи на туррынке упали на 50%, покупать боятся даже на лето. / «Нам привезут такие «подарочки»: Жириновский предложил закрыть Россию для иностранцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере растет, с судна эвакуируют пожилых пассажиров

Метки / Коронавирус из Китая

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере растет, с судна эвакуируют пожилых пассажиров

Китай представил новые цифры по коронавирусу: смертность подскочила сразу в два раза

Жизнь под колпаком: Китай бросил искусственный интеллект на борьбу с коронавирусом

Секс-шопы могут столкнуться с дефицитом товара из-за коронавируса

Турция жалуется на проблемы с экспортом помидоров в Россию

В Японии число заболевших коронавирусом на круизном лайнере выросло до 175

В России выписали из больницы второго заболевшего коронавирусом гражданина КНР

В Китае снова побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Здоровье, Общество, Туризм, Коронавирус из Китая,