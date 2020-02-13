Круизный лайнер неделю не мог причалить из-за коронавируса

Круизный лайнер Westerdam больше недели не мог причалить из-за опасений, что на борту могут быть зараженные коронавирусом нового типа. Принять судно отказались пять стран.

Westerdam компании Holland America Line с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в 14-дневное путешествие из Гонконга 1 февраля, пишет «Интерфакс». Лайнер должен был зайти в порты Тайваня, Японии, Филиппин, острова Гуам (США) и Таиланда, однако ему было запрещено швартоваться.

В результате принять судно согласились лишь власти Камбоджи. «Судно вошло в порт Сиануквиля. Местные власти ждут дальнейших указаний из Пномпеня», – рассказал собеседник агентства.

По данным российского посольства, на лайнере есть граждане России. Их число уточняется.

В Holland America Line отметили, что все пассажиры отправятся в столицу Камбоджи, билеты им оплатят. Кроме того, компания обязуется возместить стоимость круиза и обещает дать 100% скидку на следующее путешествие. В организации подчеркнули, что все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, что кто-то мог быть заражен коронавирусом.

Пномпень, Зоя Осколкова

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