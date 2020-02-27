Круизный лайнер не пускают в порты на Карибских островах из-за коронавируса

Круизный лайнер MSC Meraviglia не может причалить в порты Карибских островов. Местные власти опасаются распространения коронавируса.

На борту судна находятся более 4500 пассажиров и 1600 членов экипажа, пишет Time. Лайнеру запретили швартоваться на Ямайке, затем не позволили причалить на Каймановых островах и в порту мексиканского острова Косумель.

Ранее на борту MSC Meraviglia заболел один из членов экипажа. Он прибыл в Майами из Манилы, а до этого был в Стамбуле. Врач диагностировал у заболевшего вирус гриппа. «У этого человека нет признаков коронавирусной инфекции», – заявила судоходная компания MSC Cruises, несмотря на это местные власти не разрешают встать на якорь из соображений безопасности.

Пассажиры MSC Meraviglia не подавали жалоб в связи с отменой остановок. Капитан лайнера принес свои извинения за изменения в маршруте. Компания-владелец судна пообещала выплатить гостям компенсацию за пропущенные остановки в размере 200 долларов на каюту.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess простоял в порту японской Йокогамы две недели на карантине из-за коронавируса. Общее число заразившихся на судне достигло 705 человек. Трое из них – пожилые японцы – скончались.

Круизный лайнер Westerdam больше недели не мог причалить из-за опасений, что на борту могут быть зараженные коронавирусом нового типа. Принять судно отказались пять стран.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 27.02.20

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