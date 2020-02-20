Выросло число россиян, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess. Инфекция убила двух пассажиров лайнера

Коронавирус COVID-2019 выявлен у еще двух россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess из России в порту Йокогамы. Об этом сообщает посольство РФ в Японии в своем Facebook. В ближайшее время их госпитализируют и окажут всю необходимую помощь, заверили в дипмиссии.

По данным дипломатов, заболевшие соотечественники чувствуют себя нормально. «Течение болезни – без ярко выраженных симптомов», – отмечается в сообщении.

В посольстве РФ в Токио также сообщили, что сегодня круизный лайнер покинули четверо россиян, у которых не нашли коронавирус, – в ближайшее время они вернутся на родину. Накануне судно покинули двое граждан РФ.

Ранее диппредставительство РФ в Японии сообщило о заражении коронавирусом пассажира Diamond Princess из России. У его жены, по уточненным данным, инфекцию не выявили, но госпитализировали из-за высокого риска заражения. Первоначально сообщалось, что женщина заражена коронавирусом.

Всего на лайнере находились 24 гражданина России.

Сегодня стало известно о смерти двух пассажиров круизного лайнера, инфицированных вирусом COVID-19. Погибшие – мужчина и женщина старше 80 лет из Японии. Они были госпитализирвоаны около недели назад.

Всего, по последним данным, коронавирус подхватил 621 человек с Diamond Princess.

Накануне после окончания двухнедельного карантина судно начали покидать пассажиры, у которых не нашли инфекцию. Отмечалось, что с лайнера сойдут порядка 500 человек, в основном пожилые люди.

Diamond Princess поместили на карантин в японском порту 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Токио, Ольга Панфилова

Токио. Другие новости 20.02.20

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