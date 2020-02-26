Коронавирус подтвердился у троих россиян с Diamond Princess

Новый коронавирус подтвержден у троих граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Казань. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, у всех троих инфицированных диагноз подтвержден несколькими вирусологическими методами. «Сегодня эти люди остаются под наблюдением», – цитирует Попову «Интерфакс». По словам главы ведомства, все эвакуированные чувствуют себя хорошо, в них нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ. Все они будут находиться на двухнедельном карантине в специализированном медучреждении в Казани.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в Татарстан были доставлены 8 пассажиров Diamond Princess, в их числе – один ребенок. Еще семь россиян с Diamond Princess накануне поместили в карантин во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что у трех граждан России в период нахождения на Diamond Princess был выявлен «уханьский» коронавирус. Посольство РФ в Японии отмечало, что инфекция у них протекает в легкой форме без выраженных симптомов. Именно эти трое заболевших оказались в числе 8 россиян, которых эвакуировали в Казань. Сегодня российские санитарные власти официально подтвердили, что у заболевших действительно выявлен коронавирус.

По данным Минздрава Японии, общее число заразившихся на круизном лайнере достигло 705 человек. Трое из них – пожилые японцы – скончались.

Diamond Princess поместили на карантин в японском порту 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Всего на лайнере находились 24 гражданина России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.02.20

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