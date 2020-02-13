Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере растет, с судна эвакуируют пожилых пассажиров

За последние сутки число заболевших на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 44 человека. Японские власти приняли решение об эвакуации с судна всех пожилых пассажиров.

Длительное пребывание на лайнере может стать причиной обострения хронических заболеваний, а также угрожать здоровью пожилых людей, передает агентство Kyodo со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. Поэтому было принято решение 14 февраля эвакуировать с судна пассажиров старше 80 лет.

За последние сутки на Diamond Princess коронавирус нового типа выявили еще у 44 человек. Таким образом, число зараженных возросло до 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы. Больных отправляют на берег и госпитализируют в местные больницы. Остальным пассажирам запрещено покидать лайнер.

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен. На судне находятся 24 гражданина России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия японских властей в отношении лайнера «хаотичными и несистемными».

Токио, Зоя Осколкова

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