Гражданка России заболела коронавирусом

У россиянки, находящейся на борту круизного судна Diamond Princess, диагностировали коронавирус нового типа. Об этом сообщили в посольстве России в Японии.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – сообщает димписсия на своей странице в Facebook. Посольство и далее будет оказывать все необходимое содействие россиянам на борту судна.

Стоит отметить, что это первый случай заболевания гражданина России. Ранее на территории РФ COVID-19 был выявлен у двух граждан КНР. Других случаев заболевания коронавирусом в России не было.

На круизном лайнере, который стоит на карантине в порту Йокогамы, находится 24 гражданина России. Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля. Только после этого будет решаться вопрос об эвакуации российских граждан. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Тем временем, власти других стран, чьи граждане находятся на судне, уже начали эвакуацию. Речь идет о США, Канаде, Южной Корее, Гонконге, Италии и Австралии.

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. По последним данным, число заболевших COVID-19 на лайнере составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 17.02.20

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