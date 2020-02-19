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Среда, 19 февраля 2020, 08:25 мск

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С круизного лайнера Diamond Princess сняли карантин

Фото: www.princess.com/

Японские власти сняли карантин, действовавший на круизном судне Diamond Princess. Первые пассажиры покинули лайнер. На берег сойдут двое россиян, сообщили в посольстве РФ.

Карантин на Diamond Princess был введен из-за опасности распространения коронавируса covid-19. За две недели на лайнере заболели 542 человека, их транспортировали на берег проходить лечение. Остальным пассажирам запретили покидать судно, они регулярно измеряли температуру тела и проходили тесты на выявление заболевания.

Ожидается, что сегодня лайнер покинут около 500 человек, в основном это пожилые люди, передает РИА «Новости». Из 24 россиян, находящихся на борту, на берег сойдут двое. Сотрудники посольства сопроводят их в аэропорт.

Diamond Princess поместили на карантин в японском порту 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Ранее ряд стран объявили эвакуации своих граждан с Diamond Princess. Централизованно вывозить туристов решили США, Канада, Южная Корея, Китай, Греция, Италия, Австралия. Россияне будут возвращаться на родину самостоятельно, сообщили в российской дипмиссии в Японии, заверив, что им оказывается помощь в вопросе продления виз и обмене обратных билетов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.02.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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