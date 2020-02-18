Второй гражданин России заболел коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Второй гражданин России заразился новым типом коронавируса на борту круизного судна Diamond Princess, который находится в порту Йокогамы. Об этом сообщает посольство России в Японии в своем твиттере.

Заболел муж россиянки, у которой ранее диагностировали коронавирус. О том, что смертельно опасную инфекцию на круизном лайнере подхватила гражданка России, российское посольство сообщило накануне. Отмечалось, что это первый случай заболевания «уханьским» коронавирусом среди российских граждан. Ранее на территории России covid-19 был выявлен у двух граждан КНР, они уже выздоровели и выписаны из больниц. Других случаев заболевания коронавирусом в России не было.

«В настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально», – говорится в сообщении дипломатов.

Его жена с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава, сообщает посольство РФ в Японии.

На круизном лайнере, который стоит на карантине в порту Йокогамы, находится 24 гражданина России. Карантин на Diamond Princess продлится до 19 февраля. С завтрашнего дня судно начнут покидать пассажиры, у которых не выявлен коронавирус.

Diamond Princess поместили на карантин в японском порту 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. По последним данным, число заболевших covid-19 на лайнере составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Ранее ряд стран объявили эвакуации своих граждан с Diamond Princess. Централизованно вывозить туристов решили США, Канада, Южная Корея, Китай, Греция, Италия, Австралия. Россияне будут возвращаться на родину самостоятельно, сообщили в российской дипмиссии в Японии, заверив, что им оказывается помощь в вопросе продления виз и обмене обратных билетов.

Токио, Ольга Панфилова

Токио. Другие новости 18.02.20

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