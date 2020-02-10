Число заразившихся коронавирусом на круизном судне в Японии выросло до 130 человек

Еще у 60 пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess подтвердился коронавирус нового типа. Таким образом, число заболевших достигло 130 человек. Власти могут продлить карантин.

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. Ранее сообщалось о 70 больных коронавирусом, их эвакуировали на берег и госпитализировали, оставшимся запретили покидать судно.

Пассажиры и экипаж измеряют температуру тела каждые четыре часа и должны сообщить о появлении симптомов заражения. Среди них 24 гражданина России. У россиян вирус не обнаружили.

Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен, так как число заболевших растет. Ранее анализы брали только у части пассажиров и экипажа, которые могли заразиться от инфицированного пассажира. Теперь же японский Минздрав хочет тестировать всех, кто находится на судне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве.

Токио, Зоя Осколкова

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