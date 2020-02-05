Двое россиян оказались на круизном лайнере, помещенным на карантин в Японии

Круизное судно Diamond Princess было заблокировано у берегов Японии в связи с выявлением у десяти пассажиров нового типа коронавируса. В российском посольстве сообщили, что на лайнере находятся двое граждан России.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. Подозрение на коронавирус возникло, когда инфекцию выявили у 80-летнего жителя Гонконга. Мужчина путешествовал на лайнере и сошел на берег, а затем был госпитализирован.

Несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Судно поместили на карантин и проверили на наличие заболевания у всех, кто находился на борту – более 3,7 тысяч человек. У 10 пассажиров тесты показали положительный результат. Больных отправили в больницу префектуры Канагава с помощью катера береговой охраны и машин скорой медицинской помощи.

«По данным японских властей на судне находятся двое граждан РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», – сообщил РИА «Новости» представитель российского посольства.

По последним данным, почти полтысячи человек погибли от нового китайского коронавируса. Точное количество заразившихся на данный момент составляет 24500 человек. Большая их часть сосредоточен в Китае, но есть данные о заразившихся в ещё 25 странах мира, в том числе два случая в России.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 05.02.20

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