В мэрии Екатеринбурга объяснили плохую уборку снега нехваткой водителей в ДЭУ. Рабочие ушли на стройку трассы Казань – Екатеринбург

В дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга возник острый дефицит кадров. Как сообщила глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова, сейчас открыто 139 вакансий водителей уборочной техники, что в масштабах мегаполиса существенно. Причина оттока рабочих кадров довольно неожиданная – начало строительства скоростной магистрали Казань – Екатеринбург.

«Средняя зарплата водителя-механизатора в ДЭУ составляет 35-40 тысяч рублей. Это ниже, чем в коммерческих дорожно-строительных предприятиях. Но там все-таки сезонные летние работы, а сейчас мы столкнулись с другой проблемой. Сейчас началась крупная стройка магистрали Казань – Екатеринбург. А у нас [в ДЭУ] работали в основном водители из Башкирии вахтовым методом. И вот на эту стройку ушло много рабочих. Там предлагают зарплаты от 80 тысяч рублей и выше, и для рабочих это более удобный вариант, ближе к родному региону. И мы получили серьезный отток водительского персонала. На вакансии приходят не очень профессиональные люди. К тому же [при уборке города] есть ночные смены, и работы в транспортном потоке – не все соглашаются на такие условия», – пояснила Тамара Благодаткова сегодня на заседании городской общественной палаты.

Как ранее писал «Новый День», за минувшие два дня в Свердловской области выпала половина месячной нормы осадков. Екатеринбург с утра встал в девятибалльные пробки, к вечеру дорожная ситуация еще больше осложнилась. По прогнозу метеорологов, снегопады продолжатся еще три дня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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