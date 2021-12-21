Несмотря на разрешение оперштаба, родителей на утренники в детские сады не пустят

Родители жалуются, что несмотря на разрешение со стороны оперштаба, их не пускают на новогодние утренники в детских садах. Руководство образовательных учреждений опасается, что скопление людей может стать причиной вспышки ОРВИ или коронавируса, поэтому отказывает даже привитым мамам и папам.

Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ранее говорил, что оперштаб не вводит запрет на посещение утренников в детских садах: «Можно будет родителям попасть в учреждение. Но все это будет решаться руководителем учреждения исходя из санитарных норм, которые подразумевают на одного присутствующего определенный метраж. Если большое помещение, и туда войдут 50-60 человек, из них будет 30 детей, все остальные – сопровождающие. Только не надо 30 человек сопровождающих (бабушек, дедушек, мам, пап) на одного ребенка».

Несмотря на это, родители рассказывают, что руководство садиков перестраховывается и не разрешает присутствовать даже по одному взрослому на ребенка.

«Мы приходили к заведующей, показывали эти слова Крекова. Но нам сказали, что присутствовать на утреннике нельзя, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена, чей ребенок посещает детский сад на ВИЗе. – При этом в ноябре у нас было родительское собрание – в очном формате. В том же музыкальном зале, где обычно у детей утренники, собиралась куча родителей. И никого это не смущало».

Екатеринбурженка Евгения говорит, что им не разрешили посещать утренник, прикрываясь ростом заболеваемости ротавирусом. «У наших детей утренник будет внутри группы. Руководство садика говорит, что сейчас растет заболеваемость ротавирусом, и не хочет пускать никого постороннего. Хотя родители каждый день приходят в группу – раздевать, одевать детей», – отметила Евгения, чей сын ходит в другой сад Верх-Исетского района.

В Краснолесье родителей пугают ОРВИ и гриппом. «Нам заведующая сказала: «Вы видите, сколько человек в садик ходит? Многие болеют гриппом, ОРВИ. Вы хотите, чтобы их стало еще больше?» В итоге на утренник пустят двух родителей с QR-кодами, которые будут делать фото и видео», – рассказала жительница микрорайона.

Добавим, что многие родители, чьи дети пошли в садик после 2019 года, ни разу не были на утренниках: в образовательных учреждениях сначала действовал запрет на проведение массовых мероприятий, затем их разрешили проводить с серьезными ограничениями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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