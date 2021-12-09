На новогодние праздники родителей будут пускать в детские сады без QR-кодов

На новогодние утренники в детские сады будут пускать родителей без QR-кодов, но с разрешения руководителя образовательной организации. Об этом сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«В принципе, да, можно будет родителям попасть в учреждение. Но все это будет решаться руководителем учреждения исходя и санитарных норм, которые подразумевают на одного присутствующего определенного метража. Если большое помещение, и туда войдут 50-60 человек, из них будет 30 детей, все остальные – сопровождающие. Только не надо 30 человек сопровождающих (бабушек, дедушек, мам, пап) на одного ребенка», – сообщил спикер.

Неделю назад Павел Креков сообщал, родителй без QR-кода пустят в садик только с разрешения руководителя образовательной организации.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»