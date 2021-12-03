На новогодние праздники в школы и детские сады будут пускать родителей

На новогодние утренники в детские сады будут пускать родителей без QR-кодов, если так решит руководитель образовательной организации. Об этом сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

На новогодние мероприятия в театральные и концертные залы смогут пройти родители и сопровождающие детей только с QR-кодами, так как эти зоны по-прежнему остаются Covid-free.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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