Главой Ленинского района Екатеринбурга стала женщина

Главной Ленинского района Екатеринбурга официально назначили Элену Беруашвили. До этого она была заместителем главы района по соцполитике, но фактически возглавляет район с апреля, в статусе и.о. «С сегодняшнего дня Элена Беруашвили работает в статусе главы Ленинского района. Она опытный управленец. Внимание к Ленинскому району всегда повышенное. Он один из центральных. Не сомневаюсь, что Элена Беруашвили справится со всеми вызовами и задачами», – прокомментировал мэр Алексей Орлов.

Напомним, прежний глава района Дмитрий Ноженко оставил должность полгода назад, когда был назначен вице-мэром Екатеринбурга.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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