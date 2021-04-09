Дмитрий Ноженко стал вице-мэром Екатеринбурга по экономразвитию

Глава Ленинского района Дмитрий Ноженко переходит в мэрию Екатеринбурга. Как сообщил чиновник в соцсетях, с понедельника он приступит к обязанностям вице-мэра по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействию с бизнес-сообществом. Стоит отметить, что ранее такой специализации у заместителей главы города не было. Переназначение вице-мэров происходит в связи с кадровой реформой администрации Екатеринбурга.

«Рад присоединиться к сложившейся команде, поделиться своим опытом и взяться за решение новых задач. Оказанное доверие глубоко ценю – и уверен, что вместе мы сможем сделать для города очень многое», – написал Дмитрий Ноженко.

Напомним, Ноженко участвовал в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга и вышел в финал наряду с Алексеем Орловым. Но в городской думе его кандидатуру даже не рассматривали. Орлов намекал, что Ноженко может получить пост в администрации города. В кулуарах руководителю Ленинского района прочили должность первого зама мэра, но это место в итоге занял Игорь Сутягин, до этого курировавший вопросы управления имуществом в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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