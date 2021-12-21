В избиркоме Екатеринбурга заменили представителя «Единой России»

В избирательной комиссии Екатеринбурга произошла замена представителя «Единой России». Взамен ушедшего в областной избирком Константина Юферева партия выставила кандидатуру Александра Удалова. Сегодня он был утвержден новым членом городского избиркома по решению Екатеринбургской думы.

Александр Удалов ранее возглавлял территориальную избирательную комиссию в Орджоникидзевском районе. Он имеет высшее юридическое (УрГЮА) и высшее военно-политическое (СВВПТАУ) образование. Участвует в организации избирательных кампаний с 2003 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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