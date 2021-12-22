Движение по Серовскому тракту открыли. Других перекрытых дорог пока нет

ГИБДД открыла трассу Екатеринбург – Серов, участок которой вчера из-за снегопада перекрывали для движения грузовиков. На текущий момент других перекрытий в Свердловской области нет. Дорожные рабочие продолжают устранять последствия разгула стихии, городские и загородные дороги патрулируют сотрудники ГИБДД.
Как писал «Новый День», вчера поздно вечером сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги Екатеринбург – Серов от Невьянска до Верхнепышминского района для грузовиков. Это было связано с крайне неблагоприятными погодными и дорожными условиями на трассе – на Урал обрушился мощный снегопад, что привело к затруднениям движения транспорта на 315-м километре тракта.
К утру движение по Серовской трассе возобновили, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
«Каких-то других перекрытий на данный момент нет. Но есть отдельные затруднения на дорогах. В Екатеринбурге это заторы, которые возникают в часы пик. Выпавший снег осложняет ситуацию. Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Патрули ГИБДД сегодня продолжают дежурить на городских и загородных трассах. Они ориентированы на помощь участникам дорожного движения, на оказание помощи при оформлении мелких ДТП.
«Причинами ДТП в момент снегопада чаще всего становится несоблюдение дистанции между транспортными средствами, несоответствие скорости погодным условиям», – добавили в пресс-службе УГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что в такую погоду следует выбирать правильную скорость, избегать резких маневров (торможений, перестроений, обгоны), лучше всего увеличить дистанцию до впереди идущих машин и быть готовым остановиться.
«Особое внимание следует обращать при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, – напоминают в ГИБДД. – А пешеходам следует переходить дорогу только по пешеходным переходам и перекресткам, оборудованных светофорами, обязательно убедившись в безопасности перехода».
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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