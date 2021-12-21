ГИБДД перекрыла Серовский тракт из-за мощного снегопада

Сотрудники ГИБДД Свердловской области перекрыли участок дороги Екатеринбург-Серов от Невьянска до Верхнепышминского района для грузовиков. Это связано с крайне неблагоприятными погодными и дорожными условиями на трассе – на Урал обрушился мощный снегопад.

«В данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта», – уточнили в пресс-службе ГИБДД региона.

Там рассказали, что наряды дорожной полиции патрулируют трассу. В ведомстве попросили с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку «от этого напрямую зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения».

Сегодня из-за сильного снегопада, который накрыл Урал, был закрыт аэропорт в Челябинске, самолёты перенаправляли в Екатеринбург. Снег обещают и в новогоднюю ночь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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