ГИБДД перекрыла Серовский тракт из-за мощного снегопада

Сотрудники ГИБДД Свердловской области перекрыли участок дороги Екатеринбург-Серов от Невьянска до Верхнепышминского района для грузовиков. Это связано с крайне неблагоприятными погодными и дорожными условиями на трассе – на Урал обрушился мощный снегопад.
«В данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта», – уточнили в пресс-службе ГИБДД региона.
Там рассказали, что наряды дорожной полиции патрулируют трассу. В ведомстве попросили с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку «от этого напрямую зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения».
Сегодня из-за сильного снегопада, который накрыл Урал, был закрыт аэропорт в Челябинске, самолёты перенаправляли в Екатеринбург. Снег обещают и в новогоднюю ночь.
Екатеринбург, Елена Сычева
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