«Полноценный маленький город»: архитекторам представили концепцию развития Солнечного (ФОТО)

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга на последнем в этом году заседании рассмотрел концепцию комплексного развития территории на примере Солнечного. Как она изменилась за несколько лет, рассказали представители девелопера района, АО «Форум-групп».

Мария Куликова, главный архитектор проекта «Район Солнечный», пояснила, что первая концепция развития района предполагала его застройку закрытыми и преимущественно одинаковыми по площади кварталами, а схема улиц напоминала жесткую квадратную сетку. Но вскоре застройщик пришел к выводу, что такая концепция не отвечает требованиям времени. Был разработан новый, более гибкий подход и введено понятие «очередь» – это несколько кварталов, которые вместе представляют собой самодостаточную районную единицу, с собственным центром притяжения и социальными объектами в пределах пешей доступности.

По словам архитектора, авторы концепции хотели, чтобы Солнечный стал не просто спальным районом, а полноценным «маленьким городом». Точки притяжения должны равномерно распределяться в каждой очереди. В первой – это парк, который жители активно используют и летом, и зимой, а также образовательный кластер.

Заместитель генерального директора АО «Форум-групп» Сергей Мямин так определил характер комплексного развития Солнечного: «Чтобы у каждого жителя района был свой парк, свой магазин, свой садик, своя мини-площадь, и не когда-нибудь потом, а сразу». Кроме того, застройщик установил определенные требования к фасадам, была создана «библиотека» возможных вариантов. По сравнению с первоначальной концепцией изменился характер улиц, на некоторых из них появились изломы, пространство больше не делится на жесткие квадраты. «Это позволяет чувствовать, что ты живешь не на проспекте, а в своем квартальчике», – отметил Сергей Мямин. Кроме того, в районе существуют и большие, и маленькие парки, связанные пешеходными дорожками.

На сегодняшний день в Солнечном введено в эксплуатацию около 300-350 тысяч кв. м жилья, около 100 тысяч строится прямо сейчас, и еще 1,5 млн кв. м планируется построить исходя из обновленной концепции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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