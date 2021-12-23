Вице-мэр Галямов: «Проектом Солнечного мы задаем планку, к которой многим застройщикам надо стремиться»

Концепция развития района Солнечного (девелопер – АО «Форум-групп») может стать неким ориентиром для застройщиков, которые занимаются комплексным освоением территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал по итогам заседания архитектурно-градостроительного совета замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

«Этим проектом мы задаем некую планку, к которой надо многим застройщикам при комплексном освоении территорий стремиться», – сказал он. Галямов отметил, что не вся застройка внутри района велась непосредственно компанией «Форум-групп», в ней участвовали все девелоперы, которые строят в Екатеринбурге. И этот опыт может стать очень полезным для них. «Когда они эту планку понимают, они ее выполняют. Все это могут. Так что давайте к этому стремиться», – резюмировал вице-мэр.

Главный архитектор города Андрей Молоков особо подчеркнул, что в Солнечном заложен высокий стандарт благоустройства, который может стать примером всем застройщикам.

Бывший главный архитектор Михаил Вяткин рассказал, что не квартальная, а этапная застройка – это одно из новшеств, которое он оценил в Солнечном, так как на каждом этапе появляются свои точки притяжения, общественные пространства, рабочие места, соцобъекты. «Мы должны поддержать «Форум» в его выборе», – заявил Вяткин.

На июнь 2022 года участники градостроительного совета запланировали выездное заседание в строящемся районе.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в Солнечном введено в эксплуатацию около 300-350 тысяч кв. м жилья, около 100 тысяч строится прямо сейчас, и еще 1,5 млн кв. м планируется построить исходя из обновленной концепции. Она подразумевает, что застройка будет вестись не поквартально, а поэтапно, и в каждой очереди будут не только жилые дома, но и собственные школы, детские сады, парки, центры притяжения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»