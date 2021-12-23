Перед Новым годом к пластическим хирургам выстроились очереди: одни хотят грудь, другие – новое лицо

Врачи клиник пластической хирургии в Екатеринбурге рассказывают о наплыве новых клиентов в последний месяц. Женщины приходят в надежде успеть к празднику сделать новую грудь, губы или подтянуть лицо. Но хирурги вынуждены их разочаровать: к таким операциям нужна серьезная подготовка, а запись ведется на 2-6 месяцев вперед.

Так, сотрудники одной из самых известных в городе клиник на улице Московской говорят, что больше всего желающих сделать именно грудь. «Приходят девушки, уверенные, что маммопластика – это дело одного дня. Как будто можно поставить импланты и уже через день идти в специальном белье на корпоратив», – говорит врач, просивший не называть его имени.

Однако большинстве больниц ждать операции приходится несколько месяцев. За это время пациентка должна сдать всевозможные анализы, пройти ЭКГ и другие обследования, поскольку ее ждет общий наркоз и длительная реабилитация. Сама операция стоит около 200 тысяч рублей, еще такую же сумму придется отдать за подготовку, реабилитацию, пребывание в клинике.

Другие девушки перед Новым годом хотят «освежить» лицо. «Много запросов на блефаропластику, чек-лифтинг – чтобы убрать возрастные изменения. Но это тоже небыстро. Во-первых, на операцию очередь около двух месяцев. Во-вторых, лицо в первые недели будет с отеками. До Нового года восстановление невозможно», – пояснил доктор.

Так выглядит лицо пациентки после пластической операции

Блефаропластика верхних и нижних век + чек-лифтинг + наркоз и как минимум один день в клинике стоит от 250 тысяч рублей.

Единственное, что еще можно успеть сделать до Нового года, – увеличить объем губ, либо сделать перманентный макияж. Это – чисто кометологические процедуры, не требующие хирургического вмешательства. Отек будет спадать около 5 дней. Цены доступны: за перманент, например, мастера берут от 6 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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