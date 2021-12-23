Число новых случаев Covid-19 в Екатеринбурге снизилось почти на 100

В Екатеринбурге резко снизилось число новых случаев коронавируса: если вчера оперштаб сообщил о 253 заболевших в областном центре, то сегодня – только о 166. Всего в регионе за сутки выявлено 584 случая, это на 7 человек меньше, чем вчера.

Состояние 479 больных оценивается как тяжелое, 309 из них находятся в реанимации, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 2942. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрировано 29 случаев смерти больных Covid-19. Общее число умерших – 9182.

Выписано 474 человека. Общее число выписанных достигло 167 384.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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