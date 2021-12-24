«Универсиада – вне оперативной памяти Путина»: эксперты о пресс-конференции президента

Президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции очень четко обозначил позицию по важнейшим проблемам внешней и внутренней политики, экономики и ситуации с Covid-19. Чего не скажешь об ответе на вопрос, который очень волнует свердловские власти – точно ли состоится Универсиада-2023 в Екатеринбурге. «Новый День» спросил политологов, что бы они выделили из четырехчасового общения главы государства со СМИ, и отдельно – попросил прокомментировать неопределенность ответа по Универсиаде в Екатеринбурге.

Политолог Андрей Перла считает, что важно не то, что президент говорил, а то, как он это сказал, и ожидать каких-то сенсаций оснований не было. «Важен тон спокойной уверенности, важна твердость и четкость позиции, важна неизменность этой позиции в важных пунктах. Государство Российское может принимать и неверные решения. Это бывает. Но государство Российское не истерит и не переобувается на ходу. И на своих позициях стоит твердо. И про Украину. И про направления экономического развития. И про поддержку деторождения. И про то, что западные тренды суть мракобесие. Это и есть путинская стабильность. Неизменность установок», – охарактеризовал высказывания Путина эксперт. Пресс-конференция, по мнению Андрея Перлы, показала, что Путин намерен и дальше придерживаться выбранного курса и в политике, и в экономике, и в борьбе с коронавирусом.

На фоне этих глобальных тем, полагает эксперт, Путин просто мог не сразу вспомнить ситуацию с подготовкой к Универсиаде в Екатеринбурге: «Ни в коей мере не хочу обидеть екатеринбуржцев, но, вероятно, эта тема просто не содержится в оперативной памяти президента. Даже самый умный человек не в состоянии постоянно удерживать в памяти абсолютно все, что происходит в стране. Не стоит рассматривать это как какой-то сигнал, что Путин не поддерживает проведение Универсиады в Екатеринбурге».

Политолог Константин Калачев заявил, что региональные журналисты, лоббирующие интересы своих субъектов, всегда присутствуют на пресс-конференциях президента. И довольно часто просят его решать вопросы не его уровня (например, помочь с ремонтом Мамаева Кургана в Волгограде). Универсиада тоже вряд ли вопрос президента. Но, отметил Калачев, Путин не сказал даже одобряющих слов вроде: «Универсиада непременно состоится, это станет драйвером развития для всего региона». «Я из его ответа, как и вы, не понял – то ли она будет, то ли нет», – признал эксперт, – вопрос как-то подвис в воздухе, не было четкости».

Самые главные тезисы пресс-конференции, по мнению Константина Калачева, следующие. Первое: Путин обозначил драйверы развития России на будущее. Это цифровизация, это крупные инфраструктурные проекты, это производительность труда. Второе: у Путина есть любимый конек, это демография. «Как вы знаете, он говорил о планах сдать рекордное количество квадратных метров жилья, и это должно отразиться на демографической ситуации. То есть, если у людей есть возможность решить квартирный вопрос, они якобы легче готовы стать многодетными родителями», – пояснил Калачев. Третье: российская экономика быстрее, чем страны Запада, восстановилась после коронавирусных потрясений. Четвертое: в области внешней политики Путин продемонстрировал ужесточение риторики в адрес Украины и США. Никаких сенсаций на пресс-конференции не было. «Собственно говоря, ритуальное мероприятие, к которому мы все привыкли. Но прозвучало успокоительное заявление, что в январе переговоры с США продолжатся в Женеве, а значит, в ближайшее время войны не будет. Не будет войны, и слава богу. Хотя я и не ждал», – резюмировал Калачев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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