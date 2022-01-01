В 2022-м платить за мусор придется больше

В Свердловской области со следующего года вырастут тарифы на мусор. Услуги регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами станут дороже с июля. Это следует из постановлений Региональной энергетической комиссии.

Самое существенное повышение ждет жителей т.н. Северной зоны Свердловской области. Так, для компании «Рифей», которая обслуживает эту часть региона, тариф за кубометр подняли до 762,44 рубля. Таким образом, ежемесячная плата для жителей многоквартирных домов с июля составит 128,85 рубля с человека, для жителей частного сектора – 144,8 рубля с человека. Это касается людей, живущих в Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске, Краснотурьинске, и т.д.

В Восточной зоне, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», тариф тоже проиндексировали. С июля для жителей многоквартирных домов в Екатеринбурге плата в месяц составит 129,65 рубля с человека, индивидуальных домов – 158,87 рубля. Для жителей многоквартирных домов в остальных муниципальных образованиях Восточной зоны Свердловской области (в их числе Каменск-Уральский, Асбест, Сухой Лог, Тавда) ежемесячный платеж будет равняться 102,87 рубля с человека, для жителей частного сектора в остальных муниципальных образованиях Восточной зоны региона – 115,65 рубля с человека.

Наконец, в Западной зоне, которую обслуживает компания ТБО «Экосервис», тоже будет повышение с июля. В Первоуральске, Нижних Сергах, Ачите, Красноуфимске и других муниципалитетах этой части региона жители многоквартирников будут платить по 97,59 рубля с человека в месяц, жители частного сектора – по 109,72 рубля с человека в месяц.

Екатеринбург, Елена Сычева

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