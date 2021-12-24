Свобода от ограничений и путешествие: что хотят получить уральцы на Новый год. Опрос (ВИДЕО)

До Нового года осталась неделя. Свердловчане спешат в магазины, тем более что глава региона отменил систему QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга. «Новый День» решил узнать у горожан, какой подарок они хотят получить на Новый год. Как выяснилось, уральцы очень соскучились по путешествиям – о таком желанном подарке корреспондентам сказали сразу несколько человек. Еще одно популярное пожелание – о снятии ковидных ограничений.

Из материальных подарков поучаствовавшие в опросе люди упоминали украшения, сертификат или, например, зубную щетку. Попался нам и такой уралец, который заявил, что здоров, счастлив и подарки ему не нужны.

Какие подарки хотят получить уральцы на Новый Год

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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