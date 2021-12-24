Управление образования Екатеринбурга сообщило о переносе каникул

Управление образования Екатеринбурга дало рекомендации школам и детсадам о том, когда им стоит уходить на каникулы.

Как и анонсировал ранее вице-губернатор Павел Креков, школьники уйдут на каникулы на неделю раньше срока: с 25 декабря, если учеба организована по 5-дневке, с 27 декабря, если дети учатся шесть дней в неделю. Рекомендация касается всех классов, с 1 по 11. Детские сады и организации допобразования продолжат работу в обычном графике.

Напомним, решение о досрочных каникулах ранее было принято на заседании оперштаба, его обосновали ростом ОРВИ и гриппа на фоне пандемии коронавируса.

«Многие районы Екатеринбурга демонстрируют нестабильную динамику по заболеваемости ОРВИ. Эти риски способствуют распространению коронавируса, снижают иммунную защиту. Поэтому приняли решение досрочно начать каникулы для школьников. За две недели получится разорвать контакты и цепочки заражения. Если каникулы будут более длительными, а все новогодние мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм, мы надеемся, что это приведет не к росту, а к сокращению заболеваемости», – комментировал Креков.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»