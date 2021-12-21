В Свердловской области школьные каникулы начнутся с 25 декабря

Свердловские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше положенного срока – с 25 декабря. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. Причина досрочного отдыха учеников – сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на фоне пандемии коронавируса.

«Многие районы Екатеринбурга демонстрируют нестабильную динамику по заболеваемости ОРВИ. Эти риски способствуют распространению коронавируса, снижают иммунную защиту. Поэтому приняли решение досрочно начать каникулы для школьников. За две недели получится разорвать контакты и цепочки заражения. Если каникулы будут более длительными, а все новогодние мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм, мы надеемся, что это приведет не к росту, а к сокращению заболеваемости», – отметил чиновник.

Как ранее писал «Новый День», за последнюю неделю в Свердловской области выявлено 51 277 случаев ОРВИ и гриппа, эпидпорог превышен на 76%. У каждого четвертого, у кого брали анализ, выявляют грипп А (Н3N2).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»