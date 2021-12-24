В парке Маяковского отменили открытие гигантской горки

Администрация парка Маяковского отложила открытие горки высотой с пятиэтажный дом и длиной спусков в 140 метров. Информация об этом появилась в социальных сетях ЦПКиО.

«Дорогие друзья, открытие Тинькофф Горки откладывается по техническим и погодным условиям. О новой дате открытия, ценах и правилах посещения мы расскажем совсем скоро», – говорится на страничке парка в instagram.

У горки особое покрытие, по которому спуск в морозы запрещен, поэтому для ее откртия придется ждать потепления.

При этом старт Новому году в парке сегодня все равно дадут. Здесь зажгут праздничную иллюминацию: центральная аллея будет оформлена светящимися арт-объектами в виде елочных шаров, а на 50-метровых живых елях зажгутся гирлянды.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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