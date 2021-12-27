В Свердловской области похолодает до -30

Жителей Среднего Урала ждет морозное начало недели. Сегодня в Екатеринбурге днем температура будет около -8…-10 °C. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.

Во вторник в уральской столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -17…-19 градусов, днем поднимутся до -14…-16 °C. В среду ожидается -19…-21 °C ночью, -14…-16° днем.

В Свердловской области сегодня днем ожидается снег, местами гололед. Температура воздуха -8…-13 °C, ветер южной четверти 6-11, местами с порывами до 16 метров в секунду.

Во вторник будет облачно с прояснениями, пройдут снегопады. Температура ночью -17…-30 °C. Днем воздух прогреется до -14…-19 °C. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В среду в регионе синоптики обещают по-прежнему облачную погоду с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью -19…-24 градусов, местами заморозки до -29, днем потеплеет до -14…-25 °C. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Как ранее писал «Новый День», из-за сильных морозов в Екатеринбурге в парке Маяковского отложили открытие 5-этажной горки.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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