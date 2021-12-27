Не покупать в переходах, проверять фитиль и упаковку: как выбрать фейерверк на Новый год (ФОТО)

В преддверии Нового года специалисты рассказали, где и как нужно покупать пиротехнику. Советы по выбору пиротехнических изделий в преддверии Нового года дают сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Во-первых, обратите внимание на то, где именно продаются фейерверки и салюты. По закону запрещено торговать пиротехникой на улицах и в переходах. Также магазин пиротехники не должен располагаться в жилом доме, на вокзале, в метро и так далее. Поэтому если видите лоток с фейерверками в переходе, проходите мимо: скорее всего это контрафакт.

Во-вторых, внимательно читайте упаковку. Требования безопасности при реализации пиротехники установлены определенным техрегламентом. Поэтому легальные изделия должны содержать на упаковке конкретную информацию: наименование, предупреждение об опасности и класс опасности, адрес изготовителя, срок годности, размер опасной зоны (на сколько нужно отойти при запуске) и так далее. Кроме того, должна быть инструкция по хранению, использованию и утилизации.

В-третьих, смотрите на внешний вид. Нельзя покупать деформированную пиротехнику или такие изделия, у которых нарушена упаковка. При выборе фейерверков не следует приобретать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем.

Если вы уже купили фейерверки, обратите внимание, что хранить их нужно в сухом месте. Но там должно быть не более +30 градусов. Нельзя класть фейерверки рядом с батареей или вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае, из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Категорически запрещается сушить отсыревшие фейерверки на батарее или обогревателе, а также нельзя сушить их феном. И не отправляйте за салютами детей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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