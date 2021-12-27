Назначен вице-губернатор по внутренней политике

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Олега Чемезова вице-губернатором по внутренней политике. Раньше Чемезов работал в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, Чемезов приступил к этой работе 6 октября, поскольку предыдущий вице-губернатор Сергей Бидонько избран депутатом Государственной думы от «Единой России».

В январе 2021 года, распределяя обязанности между своими заместителями, Евгений Куйвашев отдал Олегу Чемезову контроль над деятельностью областного правительства в сфере бюджета и финансов, IT и связи, охраны труда и занятости, регулирования тарифов. В свердловском правительстве Чемезов работает с 2019 года. В качестве вице-губернатора по внутренней политике ему предстоит курировать губернаторские выборы в 2022 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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