Куйвашев назначил куратора внутренней политики

Исполняющим обязанности вице-губернатора по внутренней политике назначен замгубернатора Олег Чемезов. Такое решение принял Евгений Куйвашев.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, Чемезов приступил к новой работе с 6 октября. Напомним, предыдущий вице-губернатор Сергей Бидонько избран депутатом Государственной думы от «Единой России».

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2021 года, распределяя обязанности между своими заместителями, Евгений Куйвашев отдал Олегу Чемезову контроль над деятельностью областного правительства в сфере бюджета и финансов, IT и связи, охраны труда и занятости, регулирования тарифов. Он курирует минфин, департамент госзакупок, департамент информатизации и связи, департамент по труду и занятости, РЭК. В правительстве Свердловской области Чемезов работает с марта 2019 года. До этого он был депутатом Тюменской областной думы.

Справка НД: Олег Чемезов родился 22 сентября 1964 года. В 1987 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал психиатром. В 1998 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент», квалификация «Экономист». Дополнительное к высшему – Академия народного хозяйства при правительстве РФ в 2008 году, квалификация «Мастер делового администрирования». Защитил диплом MBA в Швейцарии. В медицине прошел трудовой путь от санитара хирургического отделения до заведующего психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера.

С 1998 по 2005 состоял на госслужбе, с которой ушел, будучи первым заместителем губернатора Тюменской области, когда его начальник Сергей Собянин переехал в Москву. Много лет работал в компании «ТНК-ВР Сибирь». Избирался депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, депутатом Тюменской городской думы пятого и шестого созывов, депутатом Тюменской областной думы. Женат, воспитывает семерых детей.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

Мужчина поссорился с женщиной, на ходу выпрыгнул из машины и погиб (ФОТО). / 6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Сегодня недостаточно построить качественную квартиру»: застройщики о требованиях клиентов и будущем девелопмента (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»