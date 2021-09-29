Вице-губернатор Бидонько уходит в Госдуму

Губернатор Свердловской области, лидер регионального списка «Единой России» Евгений Куйвашев наряду с другими высокопоставленными единороссами отказался от места в Государственной думе. Об этом говорится в постановлении ЦИК № 62/469-8.

В том же документе указано, что Свердловская область получает три вакантных мандата – один для «фронтовички» Жанны Рябцевой, другой – для вице-губернатора Сергея Бидонько; первым зарегистрированным депутатом от Свердловской области стал № 2 в списке – Павел Крашенинников.

Как уже сообщал «Новый День», шансы на прохождение Бидонько в Госдуму были невелики. Это подтвердил источник в партии. «Бидонько взял мандат от отказников из федерального списка. На это надеялись, но слабо, потому что от других групп зависело много. Повезло», – прокомментировал собеседник агентства. Сам вице-губернатор также подтвердил агентству, что прошел в Госдуму.

Отметим, ранее Сергей Бидонько отказался от мандата депутата заксо.

От других партий по списку в Госдуму прошли еще три представителя Свердловской области: Николай Езерский (КПРФ), Андрей Кузнецов (СР-ЗП), Александр Демин («Новые люди»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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