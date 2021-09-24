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Пятница, 24 сентября 2021, 16:03 мск

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Бидонько отказался от мандата депутата заксо

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отказался от мандата депутата регионального заксобрания.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил сам чиновник. Он также сказал, что пока не знает, проходит ли он по списку «Единой России» в Государственную думу.

В пресс-службе свердловского отделения ЕР агентству сообщили, что по списку в федеральный парламент точно проходят только Павел Крашенинников и Жанна Рябцева – второй и третий номера в территориальной группе.

Как уже сообщал «Новый День», первый номер, губернатор Евгений Куйвашев, должен в ближайшее время отказаться от депутатского мандата, если хочет сохранить свою должность. Напомним, «Единая Россия» набрала в Свердловской области всего 35% голосов, что соответствовало предвыборным соцопросам, но объективно является не слишком высоким результатом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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