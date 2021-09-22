Политологи: Куйвашев рискнул личным рейтингом, но вытянул «Единую Россию»

Результат в 35%, который получила «Единая Россия» в Свердловской области на выборах в Госдуму, не может считаться низким на фоне итогов ряда других, гораздо более протестных регионов. И это несмотря на то, что средний результат по стране – почти 50%. И в существенной степени за полученные голоса единороссы должны благодарить лидера списка – губернатора Евгения Куйвашева, считают опрошенные «Новым Днем» политологи.

«Руководство и партии, и страны понимает, что ситуация по сравнению с 2016 годом ухудшилась для «Единой России». Причин много: пенсионная реформа, стагнация в экономике, обнищание людей, пандемия – все это влияет. С 2018 года рейтинг ЕР ползет вниз, и ничто это сползание остановить не могло. Сами единороссы это понимают, поэтому стояла задача позиции уступить, но не принципиально, – считает политолог Сергей Мошкин. – То, что губернатор Куйвашев лично возглавил партийный список, это правильное решение. Доверие к нему примерно в два раза выше, чем к партии, около 60%. Со стороны ЕР нельзя было этим не воспользоваться. Если бы губернатора во главе списка не было, могло бы быть хуже. Мы все видели, что других лиц в этой кампании вообще не было. Ни Павла Крашенинникова, ни Жанны Рябцевой».

Кроме того, полагает Мошкин, этот опыт хорошо сыграет в будущую губернаторскую кампанию, которая пройдет в 2022 году: «Стартовые условия у Куйвашева блестящие по сравнению со всеми потенциальными конкурентами. Его плакаты дошли до самых окраин области. Вопрос в другом – будет ли он снова баллотироваться».

О том же самом говорит и политтехнолог Андрей Перла: «Нам все кажется, что Евгений Куйвашев – молодой губернатор, а он вполне себе старый. Он в должности уже 9 лет. Он один из крайне немногих, кто был назначен в 2012 году, и все еще остается губернатором. И вполне возможно, что Евгений Владимирович ищет себе новый карьерный ход, чтобы не тащить еще 5 лет эту телегу». По мнению Перлы, результат ЕР в Свердловской области следует оценить на твердую четверку: «Свердловской области вольно считать себя очень протестной и либеральной, но на самом деле почти такой же результат ЕР показала в Москве. Это не Якутия, в которой на первое место вышла КПРФ, не Хабаровский край, где ЕР набрала меньше 25%. В крупных городах население вообще традиционно недовольно партией власти, Екатеринбург если чем и отличается от других миллионников, то только в рамках статистической погрешности. И по всем соцопросам, начиная с весны, Екатеринбург именно так и собирался голосовать. Откуда могли взяться еще 10% голосов? Выше головы не прыгнешь. А наказывать губернатора, который показал такой же результат, как в Москве, не за что».

Политолог Михаил Коробельников резюмирует: «То, что губернатор тянул «Единую Россию», это было верное решение. Он поставил на кон свой рейтинг, он немножко снизил личный рейтинг, но поднял рейтинг партии. Это ставка оправдалась».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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