Птицефабрика «Рефтинская» расплатилась с энергетиками

Птицефабрика «Рефтинская» полностью погасила свою задолженность перед энергетиками.

Предприятие рассчиталось с компанией «ЭнергосбыТ Плюс», которому было должно более 100 миллионов рублей за потребленные энергоресурсы.

Как уже сообщал «Новый День», ранее энергетики предупреждали должника, что отключат ему электричество, если он не расплатится.

Напомним, птицефабрика «Рефтинская» принадлежит Свердловской области, но сейчас продаётся. Сделку разрешили депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Стоимость, по которой продается актив – 2 миллиарда 500 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Свердловэнергосбыта», в день назначенного отключения представители правительства области вышли на руководство компании-поставщика энергоресурсов и выдали гарантии того, чтоб все накопленные задолженности будут погашены. Энергетики выразили благодарность за оперативное решение проблемы со стороны правительства и надежду на т, что платежная дисциплина птицефабрики впредь нарушаться не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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