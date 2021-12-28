На новогодние праздники не будут увеличивать количество ковидных скорых

В Екатеринбурге на протяжении уже нескольких месяцев количество бригад скорой помощи, которые обслуживают исключительно больных коронавирусом, остается стабильным. Не будут его увеличивать и на Новый год.

«20 бригад скорой помощи в Екатеринбурге работают на выезды к больным коронавирусом. Увеличение количества бригад не планируется», – рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Ранее вице-губернатор Павел Креков отмечал, что в случае необходимости привлекаются бригады Центра медицинских катастроф. Но сейчас этого пока не требуется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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