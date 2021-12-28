Креков: «Я советую не дожидаться «Ковивака», а вакцинироваться тем, что есть»

В Свердловской области уже более месяца онкобольные, беременные и люди с аутоиммунными заболеваниями не могут найти «Ковивак», чтобы привиться от коронавируса. Вице-губренатор Павел Креков посоветовал не ждать поставок – «хотя они и будут», – а вакцинироваться теми препаратами, которые есть в наличии.

«Новый День» ранее рассказывал историю жительницы Екатеринбурга, у которой «Спутник V», с ее слов, вызвал рецедив аутоиммунного заболевания. Женщина искала «Ковивак», чтобы не провоцировать болезнь и дальше, но так его и не нашла. С начала декабря ситуация не изменилась: «Ковивака» нет, на что жалуются онкобольные и беременные (многим эту вакцину как более предпочтительную советуют врачи).

«Я не могу сказать по поводу справок от врачей, рекомендующих «Ковивак». Обычно в случае отстуствия одной вакцины проводится вакцинация другой, – прокомментировал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. – «Ковивак» поставляется в таких же масштабах, в каких поставлялся с самого начала [вакцинации в Свердловской области]. Поставки действительно уступают поставкам «Спутника V» и «Спутника Лайт». Но всего сегодня в регионе 600 тысяч доз свободных вакцин, в основном «Спутник» и «Лайт». Они могут благополучно заменить «Ковивак» на тот период, пока его нет. Это не является принципиальным. «Ковивак» будет приходить, но в меньших дозах. Я бы предложил не дожидаться «Ковивака» (хотя его поставки будут), а вакцинироваться теми вакцинами, которые есть».

Чиновник также отметил, что «Ковивак» действительно легче переносится, но эффективность у него не выше, чем у «Спутников». Свердловская область никак на объем поставок «Ковивака» повлиять не может – регион выступает лишь как получатель. Масштабы зависят от производственной мощности площадок производителя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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