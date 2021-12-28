Три символа 2022 года живут в зоопарке Екатеринбурга. Два из них любят играть, а третью раздражают посетители (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке живут три символа будущего года: пара амурских тигров и одна бенгальская тигрица-пенсионерка. О привычках, нравах и особенностях характеров полосатых хищников рассказала «Новому Дню» специалист по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова.

Амурский тигр – самый крупный представитель своего вида, он водится в России на Дальнем Востоке. Так как амурские тигры хорошо приспособлены к холодам, в зоопарке они круглый год живут в вольерах на улице. Полосатые обитатели местного зоопарка – молодая пара – Джагар и Джуна.

Тигр Джагар родился в 2016 году в Удмуртии, а в 2017 году прибыл из Ижевска в Екатеринбург. Джагар отличается рассудительностью, серьезностью и неспешностью, но в силу молодого возраста он всегда готов поиграть и пообщаться со своей подругой – тигрицей Джуной, которая родилась в 2017 году в московском питомнике, а спустя год прибыла в Екатеринбург. С тех пор тигры живут рядом, но в разных вольерах, и пока не взаимодействовали друг с другом. «Тигры – животные-одиночки, они встречаются только на период размножения, поэтому Джагар и Джуна живут рядом, но в разных вольерах, – пояснила Екатерина Уварова. – Пары родства краснокнижных животных всегда подбирает куратор по признакам совместимости. Так как наш зоопарк участвует в европейско-азиатской программе по размножению и сохранению амурских тигров, Джагар и Джуна прибыли к нам».

У полосатой пары еще не было периода размножения, потому что, во-первых, животные слишком молоды, а во-вторых, данный процесс невозможен без разрешения куратора. Однако этой весной зоопарк планирует получить разрешение, и тигры уже официально станут молодой парой.

По словам сотрудников зоопарка, Джагар и Джуна относятся друг к другу с большим интересом. Они смотрят друг на друга, принюхиваются, трутся лбами о прутья решетки. В силу своего возраста тигры очень игривые и очень любят сотрудников зоопарка, которые кормят их и играют с ними. Полосатые, несмотря на свой внушительный вид, очень любят свои игрушки. Есть даже такая игра: сотрудники прячут в тайниках вольера корм, а тигры, которые в эти моменты больше похожи на котиков, «охотятся» на него и очень радуются, когда находят.

Полная противоположность Джагара и Джуны – бенгальская белая тигрица Хинду, которую сотрудники зоопарка любовно зовут пенсионеркой. Хинду родилась в 2006 году в Испании и приехала в Екатеринбург в конце 2008-го. Белые бенгальские тигры – искусственная популяция, они не считаются отдельным подвидом, потому что белый окрас шерсти возникает из-за мутации. Тем не менее, в питомниках таких тигров разводят специально.

Хинду живет в зоопарке в теплом павильоне. Доступа посетителей к ней нет, потому что она на пенсии, 15 лет – солидный возраст. Тигрица за свою жизнь родила 13 тигрят, которые разъехались по зоопаркам и циркам. А сейчас Хинду живет одна: «Девушка она пожилая, живет подальше от посетителей, они ее раздражают», – пояснила Екатерина Уварова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»