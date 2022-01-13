В России пересчитают амурских тигров

На Дальнем Востоке России готовятся провести масштабный учет краснокнижного амурского тигра. Этих редких зверей в последний раз считали в 2015 году. По оценкам экспертов, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

«Ситуация, связанная со снижением численности кабана из-за африканской чумы свиней (АЧС) и многоснежной зимой, подтолкнула Минприроды РФ организовать проведение полномасштабного учета амурского тигра во всем ареале, который затрагивает Приморье, Хабаровский, Еврейскую автономную и Амурскую области», – сказал руководитель АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Как правило, амурских тигров в России считают раз в 10 лет, однако их численность могла измениться из-за вспышки АЧС. Для восстановления популяции кабанов потребуется три-четыре года.

Считать краснокнижных хищников будут по следам на снегу с использованием данных фотоловушек. С 5 февраля специалисты пройдут сеть маршрутов территории ареала тигра. «Планируется пройти 2 тыс. маршрутов, площадь охвата – 180 тыс. кв км. Ни одна страна в мире не проводит одномоментно такие масштабные учеты», – отметил Арамилев.

Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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