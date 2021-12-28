На трассе под Каменском улетел в кювет пассажирский автобус

На трассе под Каменском-Уральским в кювет улетел пассажирский автобус, сообщают очевидцы аварии. Инцидент произошел недалеко от села Клевакинского. В ГИБДД по Свердловской области пообещали прокомментировать ДТП позднее.

На прошлой неделе в аварию попал маршрутный автобус в самом Каменске-Уральском. Его подрезал VolksWagen, чтобы уйти от столкновения, водитель ПАЗа вывернул руль и въехал в светофор. Травмы получили десять человек, четверым потребовалась госпитализация.

Екатеринбург, Елена Сычева

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