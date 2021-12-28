«Давление на страну будет больше, чем в 2021 году»: прогноз президента Уральской торгово-промышленной палаты

Следующий год для бизнеса снова будет непростым. Но не из-за пандемии – к ней постепенно все приспосабливаются. Предпринимателям мешают санкции и агрессивная риторика некоторых стран. Прогноз на следующий год по просьбе «Нового дня» сегодня на пресс-конференции дал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Сам бы хотел послушать ответ, наверное, мы впервые работаем в таком режиме полнейшей неопределенности. Никто ни в чем не уверен. Можно говорить, что идет взвинчивание агрессивной риторики, некоторые горячие головы говорят о военных действиях – понятно, что их не будет, но это серьезно влияет на бизнес-процессы, биржевые котировки. Излишнее рвение в этом показывают некоторые страны, которым бы не стоило так делать», – прокомментировал Беседин. В последнем случае он в частности имел ввиду Молдавию, которая внезапно перестала выдавать лицензии на некоторые детали, которые используют уральские промышленники, вынудив их в сжатые сроки искать новых партнеров.

«Давление на страну будет больше, чем в 2021 году, потому что у нас, вопреки ожиданиям «зарубежных партнеров», действительно получается. Они хотели бы, чтоб у нас не было импортозамещения, чтобы экономика встала в ступор. А этого не происходит. Мы действительно научились делать, то что раньше не умели и только покупали за нефте- и газодоллары. Нас будут блокировать под всеми предлогами, будут выбивать наши секторальные успешные группы», – считает эксперт.

Впрочем, он отметил, что пандемия никуда не денется и продолжит влиять на экономику. Но переносить это влияние будет проще: шоковым периодом была весна 2020 года, теперь же у бизнеса есть варианты, как действовать в той или иной ситуации. К тому же и государство поняло, что нельзя бесконечно долго держать закрытыми сферу услуг и гостеприимства, ивент-индустрию. Андрей Беседин выразил надежду, что будут и дальше некоторые послабления. По-прежнему мешает работать проблема с выездом за рубеж: российский бизнес не всегда может гарантировать, что получится приехать к партнеру и провести пуско-наладочные работы.

Президент УТПП также рассказал, какие проблемы показал 2021 год – и они могут сохраниться и в будущем. Например, до сих пор из-за пандемии срываются сроки исполнения контрактов. В том числе из-за того, что сотрудников «выкашивает». «Это предмет глубокого изучения – действительно ли так серьезно повлияла пандемия? Там, где много специалистов старшего возраста – а на них держится ряд предприятий оборонного комплекса – они попадают в особую зону риска. Мы видим, что стоит проблема омоложения кадров», – отметил Беседин.

Сохраняются трансграничные проблемы, например, форс-мажоры с морскими перевозками: не хватает контейнеров, людей в портах, перевалочные пункты не могут обеспечить ранее гарантированные сроки погрузки-разгрузки. Еще одна проблема – появление нового вида мошенничества. Преступники внедряются в переговорные процессы и подменяют одного из участников, вторая сторона выплачивает авансом огромные суммы не партнеру, а мошенникам. На Урале пострадали уже десять компаний, одна их них лишилась почти миллиарда рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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