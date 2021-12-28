ФСИН нашла новых хозяев для служебной овчарки из колонии

Сотрудники верхотурской исправительной колонии общего режима № 53 нашли новых хозяев для служебной овчарки по кличке Черчилль.

Новая владелица – жительница поселка Восточный рядом с Камышловом. На новом месте собака будет жить в квартире, а не на улице, сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России. Сотрудники колонии будут находится на связи с владелицей пса, дадут советы по содержанию овчарки, а также будут навещать Черчилля.

Как ранее писал «Новый День», собаке два года, искать новых владельцев ей стали из-за того, что ветеринары выявили у нее заболевания – пищевую остеодистрофию и болезненность при вставании на лапы. А служить с такими диагнозами во ФСИН нельзя.

Камышлов, Никита Кондрашин

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