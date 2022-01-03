В уральской колонии появился огромный тигр (ФОТО)

В ИК-52 (Камышловский муниципальный район) к новому году изваяли из снега гигантского тигра. Фигуру слепили участники конкурса снежных скульптур, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного ГУФСИН.

Подобный конкурс прошел и в ИК-12 (Нижний Тагил). Среди снежных скульптур преобладали снежные тигры – символы Нового года, а также Дед Мороз со Снегурочкой.

Авторы лучших скульптур получат почетные грамоты.

Камышлов, Елена Владимирова

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