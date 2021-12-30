От шествия за Навального до пожизненного срока для котов. Лучшие видео «Нового Дня» в 2021 году

«Новый День» подводит итоги уходящего года. Год назад, в 2020-м, мы получили серебряную кнопку YouTube, а в 2021-м продолжили успешно развивать наш канал. Всего за год видео «Нового Дня» посмотрели более 15 млн раз, а за всю историю канала – 114 млн. За год наша аудитория расширилась – на «Новый День» в YouTube подписались более 22 тысяч человек, сейчас у нас почти 150 тысяч подписчиков.
Из видео, загруженных в этом году, самыми просматриваемыми стали следующие:
1. Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно – 641,2 тысячи просмотров
Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно
2. Протест против QR-кодов. Акция в Екатеринбурге – 198 тысяч просмотров
Протест против QR-кодов. Акция в Екатеринбурге
3. 23 января. Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге – 168,5 тысячи просмотров
23 января. Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге
4. Уральцы в суде требуют отмены QR-кодов – 149 тысяч просмотров
Уральцы в суде требуют отмены QR-кодов
5. Последнее слово убийц Ксении Каторгиной – 140 тысяч просмотров
Последнее слово убийц Ксении Каторгиной
6. Приговор автоубийце Владимиру Васильеву – 64,6 тысячи просмотров
Приговор автоубийце Владимиру Васильеву
7. В несанкционированный крестный ход отправились тысячи верующих – 57,7 тысячи просмотров
Несанкционированный крестный ход
8. Гибель группы Дятлова. Версия Дмитрия Киреева – 51,1 тысячи просмотров
Гибель группы Дятлова. Версия Дмитрия Киреева
9. 31 января. Акция в поддержку Навального в Екатеринбурге – шествие и задержания – 28,2 тысячи просмотров
31 января. Акция в поддержку Навального в Екатеринбурге
10. Пожар унес жизни 8 человек –18,5 тысячи просмотров
Пожар унес жизни 8 человек
11. Пожизненный срок для котиков. Подробности из колонии строгого режима – 18,3 тысячи просмотров
Котики в колонии
Лучшими видео за последний год стали следующие ролики:
1. Гнал 155 км/ч. Смертельное ДТП – 2,7 млн просмотров в 2021 году
Гнал 155 км/ч. Смертельное ДТП
2. Мочу вместо виновника смертельного ДТП сдал полковник Росгвардии. Комментарий адвоката – 1,2 млн просмотров в 2021 году
Подмена анализов виновника смертельного ДТП
3. Вездеход «Бурлак» едет по зимнику, где застряли десятки машин – 775 тысяч просмотров в 2021 году
Вездеход «Бурлак» едет по зимнику
4. «Девочки», «петухи» и никаких «козлов». Пресс-тур в колонию строгого режима – 750 тысяч просмотров в 2021 году
Пресс-тур в колонию строгого режима
5. Нарколежбище на Уралмаше – 673 тысячи просмотров в 2021 году
Нарколежбище на Уралмаше
6. Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно – 642 тысячи просмотров в 2021 году
Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно
7. Гонки танков разных эпох – 551 тысяча просмотров в 2021 году
Гонки танков разных эпох
8. Уральские мужики нашли 10 кг кредиток и огребли проблем – 385 тысяч просмотров в 2021 году
Мужики нашли 10 кг кредиток
9. Как разоряются успешные фермеры. История одного кредита – 318 тысяч просмотров в 2021 году
Как разоряются успешные фермеры
10. Товарняк сбивает Infiniti на переезде – 285 тысяч просмотров в 2021 году
Товарняк сбивает Infiniti
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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