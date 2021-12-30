От шествия за Навального до пожизненного срока для котов. Лучшие видео «Нового Дня» в 2021 году

«Новый День» подводит итоги уходящего года. Год назад, в 2020-м, мы получили серебряную кнопку YouTube, а в 2021-м продолжили успешно развивать наш канал. Всего за год видео «Нового Дня» посмотрели более 15 млн раз, а за всю историю канала – 114 млн. За год наша аудитория расширилась – на «Новый День» в YouTube подписались более 22 тысяч человек, сейчас у нас почти 150 тысяч подписчиков.

Из видео, загруженных в этом году, самыми просматриваемыми стали следующие:

1. Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно – 641,2 тысячи просмотров

Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно

2. Протест против QR-кодов. Акция в Екатеринбурге – 198 тысяч просмотров

Протест против QR-кодов. Акция в Екатеринбурге

3. 23 января. Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге – 168,5 тысячи просмотров

23 января. Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге

4. Уральцы в суде требуют отмены QR-кодов – 149 тысяч просмотров

Уральцы в суде требуют отмены QR-кодов

5. Последнее слово убийц Ксении Каторгиной – 140 тысяч просмотров

Последнее слово убийц Ксении Каторгиной

6. Приговор автоубийце Владимиру Васильеву – 64,6 тысячи просмотров

Приговор автоубийце Владимиру Васильеву

7. В несанкционированный крестный ход отправились тысячи верующих – 57,7 тысячи просмотров

Несанкционированный крестный ход

8. Гибель группы Дятлова. Версия Дмитрия Киреева – 51,1 тысячи просмотров

Гибель группы Дятлова. Версия Дмитрия Киреева

9. 31 января. Акция в поддержку Навального в Екатеринбурге – шествие и задержания – 28,2 тысячи просмотров

31 января. Акция в поддержку Навального в Екатеринбурге

10. Пожар унес жизни 8 человек –18,5 тысячи просмотров

Пожар унес жизни 8 человек

11. Пожизненный срок для котиков. Подробности из колонии строгого режима – 18,3 тысячи просмотров

Котики в колонии

Лучшими видео за последний год стали следующие ролики:

1. Гнал 155 км/ч. Смертельное ДТП – 2,7 млн просмотров в 2021 году

Гнал 155 км/ч. Смертельное ДТП

2. Мочу вместо виновника смертельного ДТП сдал полковник Росгвардии. Комментарий адвоката – 1,2 млн просмотров в 2021 году

Подмена анализов виновника смертельного ДТП

3. Вездеход «Бурлак» едет по зимнику, где застряли десятки машин – 775 тысяч просмотров в 2021 году

Вездеход «Бурлак» едет по зимнику

4. «Девочки», «петухи» и никаких «козлов». Пресс-тур в колонию строгого режима – 750 тысяч просмотров в 2021 году

Пресс-тур в колонию строгого режима

5. Нарколежбище на Уралмаше – 673 тысячи просмотров в 2021 году

Нарколежбище на Уралмаше

6. Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно – 642 тысячи просмотров в 2021 году

Пироман погубил 8 человек и сел пожизненно

7. Гонки танков разных эпох – 551 тысяча просмотров в 2021 году

Гонки танков разных эпох

8. Уральские мужики нашли 10 кг кредиток и огребли проблем – 385 тысяч просмотров в 2021 году

Мужики нашли 10 кг кредиток

9. Как разоряются успешные фермеры. История одного кредита – 318 тысяч просмотров в 2021 году

Как разоряются успешные фермеры

10. Товарняк сбивает Infiniti на переезде – 285 тысяч просмотров в 2021 году

Товарняк сбивает Infiniti

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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