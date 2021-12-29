Завтра в парке Маяковского откроют самую высокую горку в России

Завтра в 12:00 в парке Маяковского откроют горку высотой с пятиэтажный дом (17 метров). Информация об этом появилась в социальных сетях ЦПКиО.

На горке три ската – два экстремальных и один пологий, их длина 140 метров, вместо льда используется искусственное покрытие, поэтому для спуска используются специальные тюбинги, сообщает администрация парка. Подняться наверх можно с помощью подъемника.

Цены на билеты:

Взрослые – 1 спуск 100 ₽, 4 спуска 300 ₽, 8 спусков 500 ₽

Детские – 1 спуск 70 ₽, 4 спуска 200 ₽, 8 спусков 350 ₽

Режим работы:

понедельник – выходной

вторник-четверг – с 12:00 до 20:00

пятница – с 12:00 до 21:00

выходные дни и праздники – с 11:00 до 21:00



При этом есть возрастные ограничения для скатывания с горки. 1 этаж доступен для посетителей с 6 лет и ростом от 120 сантиметров. При росте от 120 до 140 сантиметров обязательно присутствие сопровождающего при прохождении билетного контроля. 2 этаж доступен детям с ростом от 140 сантиметров и взрослым.

Также в администрации отмечают, что на одном тюбинге может скатываться 1 человек. Максимально допустимый вес посетителя – 120 килограммов. Катание на личных тюбингах, санках, снегокатах, ледянках и других средствах запрещено.

Как ранее писал «Новый День», изначально открыть горку планировали 24 декабря, но из-за морозов запуск отложили – у горок особое покрытие, скатываться по ним при очень низких температурах запрещено.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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