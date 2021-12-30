Уснувший водитель устроил ДТП на ЕКАДе, двое человек погибли

В среду вечером, около 19:00, на 14 километре ЕКАДа произошло смертельное ДТП. По предварительной информации ГИБДД, водитель Skoda Kodiak ехал из Березовского в сторону Тюменского тракта. Мужчина уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Polo.

«В результате ДТП 65-летний мужчина – водитель автомашины Skoda Kodiak с подозрением на компрессионный перелом позвоночника доставлен в 36-ю ГКБ. 44-летний водитель и 43-летняя пассажирка Volkswagen Polo от полученных травм погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Водитель Skoda имел стаж вождения 22 года, к административной ответственности привлекался 11 раз. Погибшие были из Ямало-Ненецкого автономного округа. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

На прошлой неделе в Екатеринбурге в страшной аварии погибла 31-летняя мать троих детей, а малыши получили различные травмы.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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