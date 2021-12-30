«Событие просто эпохальное», – губернатор прокатился на первом трамвае в Пышму (ФОТО)

Сегодня из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму проехал первый трамвай. Это была текстовая поездка. Среди пассажиров были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

О поездке глава региона написал в своем instagram: «Стройка здесь уже полностью завершена, поэтому мы смогли протестировать маршрут уже прямо на трамвае. Сейчас заканчивается благоустройство площадки вокруг, монтируется освещение, остановки. Всё это планируется завершить уже весной, чтобы летом, если всё пойдёт гладко, запустить движение. Событие просто эпохальное!», – сообщил Евгений Куйвашев.

После поездки губернатор на удачу разбил бутылку шампанского. «У нас сегодня знаменательное событие. Впервые в истории Верхней Пышмы едет трамвай по маршруту «Фрезеровщиков» – конечная «Верхняя Пышма», Кванториум, театр, музей. Всем огромное спасибо, особенно губернатору Евгению Куйвашеву, Алексею Орлову, всему правительству Свердловской области, строителям», – сказал Андрей Козицын.

Строительство велось с весны 2019 года. Рабочие уложили 36 километров трамвайных рельсов, 30 тысяч шпал и установили 390 опор. Как сообщает департамент информационной политики региона, длина трамвайной линии больше 17 километров. На маршруте предусмотрено 14 остановок. Время в пути составит 25-30 минут.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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